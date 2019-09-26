Полиция открыла дело против Нацсовета по ТВ по заявлению канала NewsOne
Национальная полиция открыла уголовное дело по заявлению телеканала NewsOne на основании того, что трое из восьми членов Нацсовета по ТВ незаконно работают после истечения срока полномочий и при этом принимают незаконные решения. Об этом сообщает сайт NewsOne.
Отмечается, что Главное следственное управление Национальной полиции Украины внесло в ЕРДР под № 12019000000000907 по заявлению телеканала NewsOne сведения о совершении членами Национального совета по телерадиовещанию преступлений - незаконного запрета на освещение отдельных тем, показ отдельных лиц, критику субъекта властных полномочий, а также самовольного присвоения властных полномочий некоторыми членами регулятора. По этим фактам открыто уголовное производство и начато расследование.
"5 сентября Нацсовет по телерадиовещанию повторно и безосновательно обвинил телеканал NewsOne в разжигании вражды и попросил суд отобрать у него лицензию на вещание. За это решение проголосовали все шесть заседавших членов регулятора", - говорится в сообщении канала. Однако NewsOne считает, что это решение Нацсовета является незаконным, поскольку регулятор не имел права проводить заседание по причине отсутствия кворума - у троих из восьми членов Нацсовета закончился срок полномочий.
Кроме того, решение было принято на основании высказываний гостей в эфире, что является по сути запретом на освещение отдельных тем и показ отдельных лиц. В связи с этим NewsOne обратился в Нацполицию с заявлением о преступлении.
В заявлении юристы телеканала подробно изложили незаконность принятого регулятором решения - путем самовольного присвоения властных полномочий двумя членами Национального совета, что содержит признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 353 УК Украины.
Как известно, срок полномочий троих членов Нацсовета - Ольги Герасимьюк, Александра Ильяшенко, Олега Черныша - истек еще в начале июля, и они не могут принимать участия в заседаниях регулятора и голосовать за его решения. Тем не менее, за решение № 1319, направленное на закрытие телеканала NewsOne, голосовали присутствующие на заседании Ольга Герасимьюк и Олег Черныш.
Таким образом, упомянутые члены Национального совета вопреки Закону Украины "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания" самовольно присвоили полномочия члена Национального совета по истечении предусмотренного законом пятилетнего срока их полномочий.
Более того, закон о Нацсовете также говорит, что заседание регулятора является правомочным, если на нем присутствует не менее шести членов Национального совета. То есть на данный момент 3 из 8 членов регулятора не имеют права принимать участие в его заседаниях, а значит, такие заседания Нацсовета и его решения незаконны. Если бы регулятор соблюдал закон, заседания 5 сентября не было бы, как не было бы и решения № 1319.
Также ГБР расследует факты растраты Нацсоветом бюджетных средств: речь идет о тендерах на сумму свыше 100 млн грн, в результате которых произведена закупка системы мониторинга телеканалов сомнительного качества. Несмотря на это не соответствующая тендерной документации система была введена в эксплуатацию без оформления всех необходимых документов.
В сообщении отмечается, что "факт нарушения регулятором законодательства признала даже Верховная Рада, которая усилиями партии "Слуга народа" принялась в авральном режиме исправлять ситуацию, проголосовав на прошлой неделе за основу законопроект № 2036 о введении процедуры продления полномочий члена Нацсовета по вопросам ТВ после прекращения его полномочий.
В законе о Нацсовете депутаты намерены предусмотреть, что после окончания 5 лет полномочия члена Нацсовета по вопросам ТВ продолжаются до дня назначения нового члена Нацсовета - за исключением досрочного прекращения полномочий члена этого органа. Однако, как известно, закон обратной силы не имеет, даже если и будет принят в целом.
Напомним, что сегодня Нацсовет может лишить канал 112 лицензий.