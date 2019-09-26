Национальная полиция открыла уголовное дело по заявлению телеканала NewsOne на основании того, что трое из восьми членов Нацсовета по ТВ незаконно работают после истечения срока полномочий и при этом принимают незаконные решения. Об этом сообщает сайт NewsOne.

Отмечается, что Главное следственное управление Национальной полиции Украины внесло в ЕРДР под № 12019000000000907 по заявлению телеканала NewsOne сведения о совершении членами Национального совета по телерадиовещанию преступлений - незаконного запрета на освещение отдельных тем, показ отдельных лиц, критику субъекта властных полномочий, а также самовольного присвоения властных полномочий некоторыми членами регулятора. По этим фактам открыто уголовное производство и начато расследование.

"5 сентября Нацсовет по телерадиовещанию повторно и безосновательно обвинил телеканал NewsOne в разжигании вражды и попросил суд отобрать у него лицензию на вещание. За это решение проголосовали все шесть заседавших членов регулятора", - говорится в сообщении канала. Однако NewsOne считает, что это решение Нацсовета является незаконным, поскольку регулятор не имел права проводить заседание по причине отсутствия кворума - у троих из восьми членов Нацсовета закончился срок полномочий.

Кроме того, решение было принято на основании высказываний гостей в эфире, что является по сути запретом на освещение отдельных тем и показ отдельных лиц. В связи с этим NewsOne обратился в Нацполицию с заявлением о преступлении.

В заявлении юристы телеканала подробно изложили незаконность принятого регулятором решения - путем самовольного присвоения властных полномочий двумя членами Национального совета, что содержит признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 353 УК Украины.

Как известно, срок полномочий троих членов Нацсовета - Ольги Герасимьюк, Александра Ильяшенко, Олега Черныша - истек еще в начале июля, и они не могут принимать участия в заседаниях регулятора и голосовать за его решения. Тем не менее, за решение № 1319, направленное на закрытие телеканала NewsOne, голосовали присутствующие на заседании Ольга Герасимьюк и Олег Черныш.

Таким образом, упомянутые члены Национального совета вопреки Закону Украины "О Национальном совете Украины по вопросам телевидения и радиовещания" самовольно присвоили полномочия члена Национального совета по истечении предусмотренного законом пятилетнего срока их полномочий.

Более того, закон о Нацсовете также говорит, что заседание регулятора является правомочным, если на нем присутствует не менее шести членов Национального совета. То есть на данный момент 3 из 8 членов регулятора не имеют права принимать участие в его заседаниях, а значит, такие заседания Нацсовета и его решения незаконны. Если бы регулятор соблюдал закон, заседания 5 сентября не было бы, как не было бы и решения № 1319.

Также ГБР расследует факты растраты Нацсоветом бюджетных средств: речь идет о тендерах на сумму свыше 100 млн грн, в результате которых произведена закупка системы мониторинга телеканалов сомнительного качества. Несмотря на это не соответствующая тендерной документации система была введена в эксплуатацию без оформления всех необходимых документов.

В сообщении отмечается, что "факт нарушения регулятором законодательства признала даже Верховная Рада, которая усилиями партии "Слуга народа" принялась в авральном режиме исправлять ситуацию, проголосовав на прошлой неделе за основу законопроект № 2036 о введении процедуры продления полномочий члена Нацсовета по вопросам ТВ после прекращения его полномочий.

В законе о Нацсовете депутаты намерены предусмотреть, что после окончания 5 лет полномочия члена Нацсовета по вопросам ТВ продолжаются до дня назначения нового члена Нацсовета - за исключением досрочного прекращения полномочий члена этого органа. Однако, как известно, закон обратной силы не имеет, даже если и будет принят в целом.

Напомним, что сегодня Нацсовет может лишить канал 112 лицензий.