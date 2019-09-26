Президент Владимир Зеленский объяснил, что значили его слова из стенограммы телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом о будущем генпрокуроре Руслане Рябошапке, которого он назвал "на 100% своим человеком". Об этом пишет Интерфакс-Украина.

"Мой товарищ (генпрокурор Рябошапка - Ред.), это правда, мой товарищ. Вся моя команда - это мои люди. Они не моя собственность. Я им не приказываю, что делать. Они прошли долгий какой-то путь, путь избирательной кампании", - сказал президент на брифинге в Нью-Йорке после встречи с Трампом.

Напомним. что в своем разговоре с Трампом Зеленский заявил: "С тех пор как мы получили абсолютное большинство в нашем парламенте, следующий генеральный прокурор будет на 100% моим человеком, мой кандидат, который будет утвержден парламентом, начнет работу в сентябре".

Зеленский на брифинге отметил, что Рябошапка не хотел идти на должность генпрокурора. По его словам, Рябошапка хотел работать в Офисе президента, потому что прошел вместе Зеленским 7 месяцев избирательной кампании.

Напомним, что 25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора между Трампом и Зеленским.

Из-за этого в США начали процедуру импичмента американского лидера.