Президент Владимир Зеленский заявил, что пока не планируется расширять состав участников "Нормандского формата!. Об этом он заявил на пресс-конференции после встречи с Трампом, передает Интерфакс-Украина.

По словам главы Украины, дата следующей встречи еще не согласована. Зеленский рассказал, что уже обращался к США с предложением присоединиться к переговорам, а во время встречи с президентом Дональдом Трампом впервые лично пригласил его в "Нормандский формат".

Президент Украины объяснил, что первую свою встречу такого формата с представителями Франции, Германии и России хочет провести в нынешнем составе. В случае отсутствия прогресса возможно привлечение других стран, в том числе и США.

"Сейчас нам надо первый раз в моей политической жизни встретиться в этом формате, который есть. Если он не будет работать и не будет двигаться, тогда да, мы будем привлекать. И не только Америку", - сказал он.

Отметим, что помощник президента по международным делам Андрей Ермак рассказал, что встреча лидеров "нормандской четверки" может состояться после визита президента Украины Владимира Зеленского в США.

Напомним, что Зеленский встретился в Нью-Йорке с Меркель и обсудил встречу "Нормандской четверки".

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