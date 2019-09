The show must go on. Трамп заявил, что может обнародовать еще один прекрасный разговор с Зеленским

После громкой истории с обнародованием полной стенограммы разговора президентов США и Украины, стало известно, что Белый дом может опубликовать стенограмму еще одной беседы двух лидеров. Об этом заявил сам Дональд Трамп, как передает The Washington Post. Речь идет о разговоре, который состоялся 22 апреля 2019 года, когда Владимира Зеленского избрали президентом Украины. "Я думаю, что следует запросить публикацию и первого разговора также. Он был прекрасным", - сказал Дональд Трамп. Президент США также сообщил, что у вице-президента Майка Пенса был "один или два" разговора с Зеленским, и что информация об этих звонках также должна быть опубликована. "Все беседы все были превосходными", - заметил американский лидер. Трамп также не согласился с тем, что его действия во время разговора с украинским лидером были неправомерными. "За что импичмент?" - задался вопросом Трамп. - За то что у вас прекрасная встреча или замечательный телефонный разговор? Это было превосходно. Это был идеальный разговор". Ранее "Страна" сообщала, что в Брюсселе недовольны откровениями Зеленского о слабой помощи ЕС и напомнили о 15 миллиардах евро для Украины. Подписывайся на Страну в Twitter . Узнавай первым самые важные и интересные новости!