Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена Зеленская приняла участие в ежегодном обеде первых леди в поддержку Целей развития тысячелетия ООН. Фото с церемонии первая леди нашей страны показала в своем Instagram.

"Имела возможность принять участие в ежегодном обеде первых леди Fashion 4 Development в поддержку Целей развития тысячелетия ООН", - написала она. Также Зеленская рассказала, что присоединилась к чествованию представителей индустрии моды. "Выражаю свое глубокое уважение и искренние поздравления номинантам", - сообщила она.

Отметим, что Зеленская появилась на вечере в нежно-голубом брючном костюме-тройке от украинского бренда Six. Надо отметить, что для официальных мероприятий первая леди Украины нередко отдает предпочтение именно брючным костюмам и уже несколько раз появлялась в нарядах именно этой марки.

Фото: instagram.com

Напомним, что появилось первое фото Трампа и Зеленского с женами.

Также мы писали о том, что Елена Зеленская поздравляла украинских спортсменов в блейзере и брюках за 20 000 гривен.

Кроме этого, в материале "Сколько стоят наряды, в которых леди Зе была на встречах в США" мы рассказывали, что

в отличие от предшественницы, Елена Зеленская отдает предпочтение костюмам, а не платьям.