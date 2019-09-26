В Киеве возле метро Выдубичи, 25 сентября, около полуночи произошел пожар на территории гаражного кооператива. Владельцы гаражей говорят об умышленном поджоге из-за разборок вокруг территории, передает Информатор.

Известно, что горел грузовик и одноэтажные сооружения. Пострадавших и жертв, слава Богу, нет. А спасатели оперативно ликвидировали возгорание, не допустив распространения огня на другие автомобили.

Фото: kiev.informator.ua

"Уже в 00:10 пожар удалось локализовать, а к 00:48 ликвидировать. К счастью, обошлось без пострадавших и удалось избежать распространения огня на машины, которые стояли рядом", - рассказали в ГСЧС.

Фото: kiev.informator.ua

По информации членов кооператива, причиной пожара был поджог, мотивом которого стали длительные разбирательства касательно прав на территорию. Официальную причину инцидента будут устанавливать уже правоохранительные органы.

Видео: youtube.com

Напомним, что в Киеве ночью неизвестные подожгли магазин косметики и умчались на скутере.

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