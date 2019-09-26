В Киеве на Выдубичах загорелись гаражи, владельцы говорят о поджоге из-за разборок. Фото и видео
В Киеве возле метро Выдубичи, 25 сентября, около полуночи произошел пожар на территории гаражного кооператива. Владельцы гаражей говорят об умышленном поджоге из-за разборок вокруг территории, передает Информатор.
Известно, что горел грузовик и одноэтажные сооружения. Пострадавших и жертв, слава Богу, нет. А спасатели оперативно ликвидировали возгорание, не допустив распространения огня на другие автомобили.
Фото: kiev.informator.ua
"Уже в 00:10 пожар удалось локализовать, а к 00:48 ликвидировать. К счастью, обошлось без пострадавших и удалось избежать распространения огня на машины, которые стояли рядом", - рассказали в ГСЧС.
Фото: kiev.informator.ua
По информации членов кооператива, причиной пожара был поджог, мотивом которого стали длительные разбирательства касательно прав на территорию. Официальную причину инцидента будут устанавливать уже правоохранительные органы.
Видео: youtube.com
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