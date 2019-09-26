Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции после встречи с лидером США Дональдом Трампом, пояснил некоторые моменты из обнародованной стенограммы его телефонного разговора с главой Белого дома. Напомним, что пассажи о недостаточной помощи Украине от Европы уже вызвали раздражение официального Брюсселя.

Глава Украины заявил, что разговор с президентом США Дональдом Трампом состоялся в сложный период ослабления санкций против РФ со стороны европейских стран, но несмотря на это, Владимир Зеленский благодарен лидерам Европы за любую помощь Украине, как передает УП.

"Я вам скажу честно, смотрите, я за каждое свое слово отвечаю. Я много раз благодарил и благодарю, и продолжаю... сейчас на встрече с президентом Трампом я сказал, что благодарен за любую помощь для Украины - от наших европейский лидеров, от госпожи Меркель, от господина Макрона, и от многих других.

Наш звонок был в очень сложный период: когда Россию вернули в ПАСЕ, когда санкции не имели такого громкого давления на строительство Северного потока - 2. И я говорил об этом со всеми лидерами, о которых я говорил в этой беседе (Ангела Меркель, Эммануэль Макрон - Ред.). И многие лидеры говорили: "Мы понимаем, но в этих вопросах будет так"...

Например, возвращение России в ПАСЕ, это же решение было не при мне. Решение было у европейских стран принято еще, мне кажется, в конце зимы.

Я ни о ком ничего плохого не хочу говорить, все кто нам помогают, мы всех благодарим. Но я сказал правду, потому что "Северный поток" для нас это угроза. Большая угроза энергетической безопасности. Потому что мы можем потерять транзитные деньги...

Мое видение, личное, "Северный поток" - это постепенное снятие санкций, это мое личное видение. А за все остальное мы благодарим. Действительно, большую помощь нам оказывают страны Европейского Союза", - рассказал Владимир Зеленский.

Ранее "Страна" приводила полную стенограмму беседы Трампа с президентом Украины.