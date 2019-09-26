В НАТО отвергли предложение России ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности, объяснив это тем, что эта инициатива Кремля "не заслуживает доверия". Об этом заявила в среду, 25 сентября, пресс-секретарь Альянса Оана Лунгеску, как передает DW.

В НАТО ометили, что предложение Москвы касается размещения новых ракет, при том, что сама Россия уже разместила на своей территории ракеты средней дальности 9М729 (SSC-8 по классификации Альянса - Ред.).

"Перед переговорами необходимо уничтожить ракеты таким образом, чтобы это можно было проверить", - заявили в НАТО.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин в середине сентября направил странам-участницам НАТО письма с предложением ввести подобный мораторий. Подобные послания получили и государства, не входящих в Альянс, в том числе Китай.

Эксперты отмечают, что поводом для прекращения действия американо-российского Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), стала разработка Россией ракеты 9М729, способной пролететь более 500 километров. В Вашингтоне и НАТО считают, что Москва тем самым нарушила договор. Россия признает наличие ракеты, но утверждает, что ее параметры не нарушают ДРСМД.

Наша справка

ДРСМД был подписан в 1987 году генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым и президентом США Рональдом Рейганом. Ракеты средней и меньшей дальности представляют наибольшую угрозу для мира, поскольку способны достичь цели в течение нескольких минут и не оставляют противнику шансов подготовиться к удару и отразить его.

Ранее "Страна" сообщала, что после выхода из ДРСМД США заявили, что уже через два года поставят на вооружение гиперзвуковые ракеты.