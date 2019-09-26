Публикация полной стенограммы телефонного разговора президентов США и Украины, в которой Владимир Зеленский сетовал на недостаточную помощь Европы вызвала негативную реакцию Брюсселя и может иметь далеко идущие последствия для нашей страны.

Майя Коциянчич, пресс-секретарь Верховного представителя ЕС по иностранным делам, вице-президента Еврокомиссии Федерики Могерини обнародовала заявление, в котором говорится, что поддержка Европейского союза для Украины является "беспрецедентной". Об этом передает Радио Свобода.

"За эти пять лет мы собрали для Украины самый большой пакет поддержки в истории Европейского союза. Будучи убежденными сторонниками Украины на ее демократическом пути, и признавая беспрецедентные проблемы, с которыми сталкивается Украина, равно как и беспрецедентные усилия по проведению реформ после Революции 2014 года, Европейский союз вместе с европейскими финансовыми институтами мобилизовал около 15 миллиардов евро грантов и займов для поддержки процесса реформ" , - говорится в заявлении пресс-секретаря Могерини.

В нем также указывается, что сумма в 15 миллиардов евро не включает "многочисленных вкладов" от отдельных стран-членов ЕС, которые так же были предоставлены Украине.

"Последовательным месседжем было - чем больше реформ в Украине, тем больше поддержки от ЕС. И за последние 5 лет в результате этой амбициозной программы реформ, решительно поддерживаемой и сопровождаемой Европейским союзом, Украина достигла большего, чем два десятилетия назад", - уверены в ЕС.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что Зеленский заявил, что его согласия на публикацию беседы с Трампом никто не спрашивал.