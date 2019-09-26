Несмотря на то, что в США обнародовали стенограмму телефонного разговора президентов США и Украины, в этом деле остается много неясностей. Так, Владимир Зеленский выступил с заявлением, что Дональд Трамп не обсуждал с ним саму возможность публикации стенограммы. Хотя ранее прошла информация, что Белый дом готов предать беседу огласке при согласии Киева.

Но на вопрос "советовался ли Трамп с вами перед тем, как публиковать разговор?", Зеленский рассказал, что не разговаривал с президентом США до 25 сентября. Об этом украинский лидер заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Вчера (речь о 24 сентября - Ред.) мы просто пожали руки и все. Он поприветствовал меня и сказал, что не видел, чтобы столько людей голосовали за одного человека (73,23% на президентских выборах) и все. То есть это просто был совместный "dinner", - сказал президент.

Зеленский отметил, что ничего не имеет против публикации данной беседы. "Ну опубликовали это письмо, ну пожалуйста", - добавил президент Украины.

Однако, по его мнению, иногда телефонные разговоры между президентами независимых стран публиковаться не должны. В то же время Зеленский подчеркнул, что он "этого не боится совсем".

Ранее "Страна" сообщала, что Зеленский рассказал о своей беседе с Лавровым на полях Генассамблеи ООН.