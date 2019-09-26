В Полтаве произошло спортивно - криминальное ЧП. Здесь с многочисленными ножевыми ранениями был госпитализирован Вадим Боярин, мастер спорта по тхэквондо и серебряный призер Дефлимпийских Игр-2017.

Об инциденте сообщает местный портал "Полтавщина".

Необычное ЧП произошло вечером 24 сентября. Посетители магазина "Маркетопт" были изрядно напуганы, когда в зале появился человек истекающий кровью, с многочисленными ножевыми ранениями живота и шеи. Как выяснилось позже, раненый Вадим Боярин сумел пройти около 500 метров до магазина, где ему перевязали раны и вызвали скорую.

Вадим Боярин, фото: poltava.to

Полиция задержала нападавшего по горячим следам. Им оказался также спортсмен-дефлимпиец Филипп Полтавец (настольный теннис - Ред.).

Как рассказали источники в полиции, теннисист Полтавец снимает квартиру неподалеку от "Маркетопта" на ул. Дмитрия Коряка. Там между спортсменами произошел бытовой конфликт, который закончился поножовщиной. В результате оба спортсмена получили телесные повреждения. Оба участника конфликта госпитализированы. Вадим Боярин получил более серьезные повреждения. Поскольку у него нарушения слуха и речи, то он не смог самостоятельно позвать на помощь или вызвать скорую. Поэтому раненый спортсмен пришел в людное место, где ему и смогли помочь.

Видео: Інтернет-видання Полтавщина

Сейчас Вадим Боярин находится в реанимации и ему нужна кровь для переливания. Все желающие могут ее сдать в отделении переливания крови 1-й городской клинической больницы, которое находится на ул. Олеся Гончара, 27а и работает с 08:00. Также семье Вадима можно помочь финансово: ПриватБанк 4149 4978 6269 7945 (Боярин Галина Николаевна, мама Вадима).

Представитель ГУ НП в Полтавской области Юрий Сулаев рассказал, что в квартире, где собственно и произошел конфликт между дефлимпийцами, нашли "предмет, похожий на бульбулятор" и "вещество растительного происхождения похожее на наркотическое". Вся квартира измазана кровью. Сейчас полиция проверяет, употребляли ли спортсмены наркотические средства. Также, по словам Юрия Сулаева, жизни спортсменов уже ничего не угрожает. Несмотря на большое количество порезов, у них нет проникающих ран. Когда им предоставят полную медицинскую помощь, полиция пообщается с ними напрямую с привлечением сурдопереводчика.

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что в Полтаве мужчина выстрелил в охранника кафе за то, что тот не дал ему сходить в туалет.

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