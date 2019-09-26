В Палате представителей Конгресса США уже собрали 216 голосов из необходимых 218 для утверждения обвинений по начале процедуре импичмента президента США Дональда Трампа и передаче дела в Сенат. Об этом передает канал CNN.

Для завершения первой фазы процедуры старта импичмента необходимо, чтобы официальные обвинения против Трампа поддержали минимум 218 конгрессменов в Палате представителей. Только после этого можно передавать процедуру на рассмотрение Сената, которому, в свою очередь, потребуется уже две трети голосов для решения об отставке Дональда Трампа.

Из 235 демократов в Палате представителей, по подсчетам CNN, есть по меньшей мере 215, которые дали понять, что поддерживают начало процесса расследования импичмента. Член Палаты представителей Джастин Амаш из Мичигана, бывший республиканец, который стал независимым, также призвал к процедуре импичмента, в результате чего общее число голосов "за" достигло 216.

Признавая серьезность ситуации, эксперты все же отмечают, что шансы на успех одобрить импичмент в Сенате США являются минимальными, так как там большинство у республиканцев.

Ранее "Страна" сообщала, что Клинтон назвала Трампа предателем и поддержала его импичмент.