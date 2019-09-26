Президент Украины Владимир Зеленский, который принимал участие в работе 74-й Генассамблеи ООН рассказал, о чем именно шла речь во время его встречи на полях с главой МИД России Сергеем Лавровым.

Об этом президент Украины заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Господин Лавров подошел ко мне и сказал: "Я хочу познакомиться. И хочу вам сказать, что мы очень хотим, чтобы закончилась война на Донбассе" и поздравил меня с обменом (обменом пленных 35 на 35 - Ред.)", - рассказал президент Украины.

Зеленский ответил, что Украина делает все для достижения мира и предложил ему вернуть украинские земли и обменять пленных.

"Если вы готовы, то давайте закончим войну, отдадим нам наши территории, обменяем людей", - заявил украинский лидер.

Зеленский рассказал так же и о том, что в диалоге подчеркнул, что хочет остановить убийства украинских военных и других граждан. Президент отметил при этом, что беседа была очень короткой.

Ранее "Страна" в материале "Вы бы с Путиным могли собраться и все решить" рассказала как прошла первая встреча Зеленского и Трампа.