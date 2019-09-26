Американский президент Дональд Трамп заявил в среду, что они с его украинским коллегой Владимиром Зеленским сделали друг друга более знаменитыми.

"Он сделал меня более знаменитым, я сделал его более знаменитым", - шутливо заметил Трамп на встрече с Зеленским в Нью-Йорке, где в эти дни проходят общеполитические прения 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Ранее в среду Белый дом опубликовал стенограмму разговора, после чего Минюст заявил, что не усматривает в нем нарушений законодательства.

Ранее сообщалось, что конгрессмены-демократы в США инициировали процедуру импичмента в отношении Трампа, в частности, так как посчитали, что тот пытался оказывать давление на Зеленского, чтобы тот расследовал дело сына бывшего президента США Джо Байдена.