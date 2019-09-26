Американский лидер Дональд Трамп заявил в среду, что президенту Украины Владимиру Зеленскому угрожали представители оппозиционной Демократической, а не правящей Республиканской партии Соединенных Штатов.

"Я требую прозрачности от демократов, которые отправились на Украину и пытались заставить нового президента [...] в виде политической угрозы делать то, чего они хотели. Они ему угрожали [...]. Это то, в чем они обвиняют меня, но я этого не делал, я никому не угрожал", - заявил Трамп на пресс-конференции в Нью-Йорке, где в эти дни проходят общеполитические прения 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.



Ранее сообщалось, что конгрессмены-демократы в США инициировали процедуру импичмента в отношении Трампа, в частности, так как посчитали, что тот пытался оказывать давление на Зеленского, чтобы тот расследовал дело сына бывшего президента США Джо Байдена.

Напомним, ряд американских СМИ ранее сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына Джо Байдена, а также, что президент США "около восьми раз призывал его работать" с адвокатом Рудольфом Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена. Демократы выражали опасения, что Трамп пытался увязывать дальнейшее выделение военной помощи Украине с проведением расследования дела Байдена.