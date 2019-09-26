Американский президент Дональд Трамп заявил, что не стал был публиковать стенограмму разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским, если был Киев высказался против этого. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Нью-Йорке.

"Мы поговорили с Украиной об этом. Майк (Помпео - Ред.) звонил своему коллеге. Мы поговорили с Украиной об этом, потому что если бы они сказали не публиковать, мы бы этого не сделали... Он сказал, что это был невинный звонок, и "вы можете его публиковать, если хотите", - подчеркнул президент США.

Ранее Трамп во время встречи с Владимиром Зеленским заявил, что во время телефонного разговора с ним 25 июля, говорил о расследовании дела компании, которая связана с экс-вице-президентом США Джо Байденом, в контексте обещаний Зеленского о борьбе с коррупцией в Украине.

В свою очередь Зеленский во время встречи заявил, что Украина является независимой страной, и он не обещал расследовать какие-либо конкретные дела Генеральной прокуратурой Украины. Перед этим украинский лидер заявил, что у него состоялся нормальный и приятный разговор с ним, и Трамп не оказывал давления.