Разговор Трампа с Зе: тайн больше нет

Главная вчерашняя новость в мире была связана с Украиной. Точнее, с одним человеком в Украине. Еще точнее – с одним телефонным разговором, в котором участвовал этот человек.

Вчера была официально опубликована стенограмма телефонного разговора между Трампом и Зеленским. Сенсацией ее содержание не стало – скорее стало непонятно, из какого пальца можно высосать что-то, что тянет на начало процедуры импичмента, которую запустила Палата представителей Конгресса.

Если предположить, что какая-то часть разговора скрыта, то тогда скандал был бы неизбежен, но никто не поставил под сомнение подлинность стенограммы – а значит, сомневаться в ней нет смысла. Скорее можно сомневаться в адекватности бывшей конкурентки Трампа Клинтон, которая после публикации назвала президента США "предателем" и поддержала импичмент.

На самом деле никакой "зрады" в стенограмме нет. Как и вообще нет повода для волнений со стороны Трампа. Да, он сказал, что многим людям интересно знать, что же там за история с Байденом и "Бурисмой". Но ведь и в действительности многим интересно узнать, что же там с за история, в том числе и в Украине.

Если кому может быть неудобно после публикации разговора, так это Зеленскому, поскольку выяснилось, что он с Трампом обсасывали косточки Меркель и Макрона за их спинами. Понятно, что лидерам Германии и Франции это не очень понравится.

Что касается основной темы беседы, то очевидно, что Зеленский пообещал Трампу полное содействие в вопросе о "Бурисме". Причем пообещал сам. Без какого-либо давления или шантажа со стороны трампа.

Пообещал, но не сделал.

Генпрокурор уже сменен и сентябрь заканчивается, но о каких-то подвижках по этой теме ничего не слышно. Это означает одно из двух – либо Зеленский поддался продемократической части своего окружения и водит Трампа за нос, либо ГПУ ведет расследование настолько тихо, что из ее кабинетов ничего не просачивается.

В любом случае, уже понятно, что тема импичмента в Штатах постепенно сойдет на нет, а значит – Трамп снова вернется к теме "Бурисмы" и поставит вопрос на повестку дня более конкретно. И Зеленскому либо придется выложить все документы по делу и продолжить расследование, либо окончательно показать Трампу, что он играет на стороне его противников.

Зеленский в ООН: Третья мировая и встреча с Лавровым

Отдельной темой – куда менее резонансной для мира, но важной для Украины – стало пребывание Зеленского в ООН и его речь с трибуны Генассамблеи. В ней, в отличие от разговора с Трампом, украинский президент предстал не тем, кем он есть, а тем, кем он хочет, чтобы его представляли. Впечатление получилось двузначное.

С одной стороны, Зеленский выступил в роли Кассандры, пугающей весь мир Третьей мировой войной. С другой – он оказался копией Порошенко, продолжая гнуть ту же линию насчет того, что для мира нужно усиление помощи Украине в ее борьбе с Россией. Возможно, такое повторение пройденного имело какой-то эффект, но перспективам переговоров в нормандском формате явно не способствовало.

Впрочем, прямо в здании ООН украинский президент продемонстрировал, что его слова и поступки между собой не слишком связаны. Поскольку именно там Зеленский в первый раз встретился с министром иностранных дел России Лавровым. Беседа была небольшой, но говорили они вовсе не об усилении международной помощи Украине, а о необходимости решать проблему Донбасса на основании Минских соглашений.

Вполне возможно, что украинский президент просто произнес дежурную фразу, подразумевая вовсе не то, что в слова о Минских соглашениях вкладывает Лавров. Однако в этом случае мы все же имеем прогресс, поскольку Порошенко говорил о Минских соглашениях только до 2018 года, а в последние полтора года своего правления даже боялся упомянуть о договоренностях, которые сам же и благословил.

И, безусловно, достойным завершением бурного дня стала встреча Зеленского с Трампом. Однако и на ней речь шла не о международной поддержке Украины. Трамп предложил Зеленскому встретиться с Путиным и решить все проблемы. Исходя из чего, можно сделать вывод, что президент США проблему Донбасса решать не собирается. Зато совсем не против, чтоб Киев договорился с Путиным о примирении.

Но то, чего хочет Трампа далеко не факт, что хочет американская власть. И, как уже не раз бывало, мирные потуги хозяина Белого Дома могут быть быстро погашены американским госаппаратом, который настроен на дальнейшую конфронтацию с Россией.

Кадры МВД: Аваков протащил Геращенко

Кадровая война в Министерстве внутренних дел все же пришла к компромиссу. Вчера были назначены сразу шестеро заместителей министра, и ситуация для Авакова оказалась не настолько плохой, как этого можно было ожидать в свете последних событий. Сразу три старых зама, включая первого зама Ярового, остались на своих постах. А в качестве бонуса глава МВД еще и смог протащить к себе в замы Геращенко.

Собственно, назначение бывшего нардепа замом к Авакову и стало главной новостью для украинского сегмента "Фейсбука". Поскольку Геращенко – личность колоритная, запомнившаяся не только неординарным поведением или скандальными постами, но и созданием сайта "Миротворец".

Известно, что его назначению в Зе-команде первоначально сопротивлялись, но в итоге, видимо, произошел размен, в результате которого Авакову пришлось согласиться на назначение двух "чужих" замов – Павличенко и Гогилашвили. Впрочем, оба новых зама будут курировать второстепенные направления, так что можно сказать, что попытку зачистить свое окружение в МВД Аваков отстоял.

Хуже для Авакова ситуация в Нацполиции, где все верное министру руководство было уволено. Вчера был назначен новый глава полицейских – один из бывших замов Князева Клименко, что, в принципе, сохраняет преемственность, но вряд ли его назначали для того, чтобы он сохранял верность министру.

Грантовские СМИ против Минздрава

Кадровый скандал в Минздраве тем временем продолжается. Руководство министерства продолжает настаивать на проведении "аудита каждого сотрудника", для разъяснения которого вчера была собрана пресс-конференция. Но она не помогла, поскольку грантовские СМИ уже определились с позицией и потому описали общение нового руководства Минздрава с прессой в максимально черных красках.

Точно так же негативно оценивается в дружественных Супрун СМИ и сам аудит. Хотя формально придраться тут не к чему, но негатив рисуется через описание внешних проявлений аудита – вроде очередей на входе в министерство, которые образовались из-за введенной процедуры письменной регистрации сотрудников.

И это только начало. Поскольку сейчас грантовские СМИ сосредоточились на критике замов министра здравоохранения, а саму Скалецкую – в связи с ее пребыванием на сессии Генассамблеи ООН – пока вывели за скобки, предоставляя ей возможность поставить крест на попытке зачистить министерство от команды Супрун. Если же по возвращению Скалецкой из Нью-Йорка аудит продолжится, то уже достанется и ей.

"Слуга народа" выбирает людей Порошенко

Постепенно становится ясно, каким будет новый Центризбирком. И он вовсе не окажется революционно новым, как это можно было ожидать. Больше того, в нем могут появиться кадры, вычищенные при Порошенко, – вроде Усенко-Черной по квоте "Батькивщины". Однако желание Тимошенко вернуть старую соратницу не удивительно. Удивительно то, что "Слуга народа" и союзная ей группа "За будущее" собираются по своим квотам провести сразу шесть членов ЦИК предыдущего состава – включая тех, которые раньше находились там по квотам Блока Порошенко и даже "Свободы" (жена бывшего генпрокурора!).

Такое количество членов только что распущенного Центризбиркома невольно подрывает саму правомерность роспуска. Ведь предложение Зеленского, утвержденное Радой, было мотивировано тем, что избранная при Порошенко ЦИК была политически заангажирована и непрофессиональна. А теперь выясняется, что шесть "политически заангажированных непрофессионалов" понадобились уже новой власти. Для чего?

Единственные выборы, которые ожидают Украину в ближайшей перспективе, это местные. Как правило, наименее интересные для центральных СМИ (если не считать борьбу за мэрии Киева, Одессы и еще нескольких городов) и наиболее грязные. Похоже, избранным при Порошенко "непрофессионалам" как раз и придется освятить своей работой результаты, которые должны завершить формирование полной вертикали Зе-власти.

Правда, надо отметить, что эти "непрофессионалы" не смогли ничего сделать для продвигавшего их Порошенко. Поэтому не факт, что теперь они смогут выполнить и задачи, поставленные новым руководством.