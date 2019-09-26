На Киевщине водитель автомобиля погиб в результате столкновения с автобусом, который накануне работники полиции оставили на дороге после оформления другой ДТП.

Об этом говорится в сообщении местной прокуратуры.

Бориспольской местной прокуратурой начато уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения работниками полиции служебных обязанностей, что привело к ДТП со смертельным исходом.

Выяснено, что 22 сентября на автодороге Киев-Харьков произошло ДТП, в результате которого произошло столкновение автомобиля Mercedes-Benz и пассажирского автобуса. При оформлении указанного события работниками Переяслав-Хмельницкого отдела полиции ОП ГУНП Украины в Киевской области составлен протокол осмотра места происшествия, согласно которому указанные транспортные средства осмотрено, и в соответствии с содержанием протокола, изъято с места происшествия.

Однако, в результате халатного отношения сотрудников полиции к выполнению своих служебных обязанностей, пассажирский автобус остался на месте ДТП, при этом не было выставлено никаких аварийных знаков.

Такая бездеятельность привела к еще одной ДТП со смертельным исходом.

В частности, 23 сентября, водитель автомобиля Mazda, двигаясь по данной автодороге совершил наезд на упомянутый пассажирский автобус, после оформления ДТП работники полиции оставили в левой полосе движения. От полученных травм водитель автомобиля Mazda погиб на месте происшествия.

Учитывая изложенное, Бориспольской местной прокуратурой начато уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения служебных обязанностей работниками полиции, повлекшее тяжкие последствия, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 УК Украины.

Уголовное производство направлено в ГБР для дальнейшего осуществления досудебного следствия.

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