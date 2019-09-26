Глава Украины Владимир Зеленский во время встречи с главой США Дональдом Трампом, заявил, что Украина является независимой страной, и он не обещал расследовать какие-либо конкретные дела Генеральной прокуратурой Украины.

"Я никому ничего не должен. Я сказал, что мы готовы расследовать. Украина независимая страна, у нас новый Руслан Рябошапка, очень хороший честный человек, "западник", с образованием, с западным опытом. Будет ли он рассматривать? Он должен рассматривать любые дела. Какие тут могут быть обещания?", - сказал он на встрече с Трампом в среду в Нью-Йорке.

Как отметил Зеленский, в данный момент у Украины есть "намного более важные дела", которые важны для каждого украинца. "Это Иловайск, это Майдан, это коррупция, о которой только что говорил президент Трамп. И вы знаете, над чем он (генпрокурор Украины – Ред.) сейчас работает", - указал он.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп не давил на него в телефонном разговоре.

Также мы писали, что Минюст США не нашел нарушений закона в телефонном разговоре Трампа и Зеленского.