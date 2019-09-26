Владельцев евроблях наказывают гривней, несмотря на отсрочку штрафов - СМИ
Закон об отсрочке штрафов за евробляхи вступил в силу, однако отменены были не все санкции. Об этом сообщает группа "Доступное Авто" в Facebook.
Как сообщается, до конца года не будут наказывать только за управление евробляхой, но за просрочку ввоза или транзита действует штраф в 170 тысяч гривен.
"За просрочку транзита или временного ввоза штрафы размером 170 тысяч гривен остаются. Больше всего достается "пересекателям" и тем, кто ввозил автомобиль лично. Из наших собственных источников стало известно, что в Закарпатской области составлено уже не один такой протокол", - говорится в сообщении "Доступное Авто".
Помимо этого, во время таможенного оформления "евроблях" штраф за несвоевременный вывоз авто не действуют, если водитель добровольно платит 8500 грн.
Скриншот: Facebook/Доступне авто
Ранее сообщалось, что "в Мининфраструктуры решили пересмотреть порядок растаможивания "евроблях".
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