Закон об отсрочке штрафов за евробляхи вступил в силу, однако отменены были не все санкции. Об этом сообщает группа "Доступное Авто" в Facebook.

Как сообщается, до конца года не будут наказывать только за управление евробляхой, но за просрочку ввоза или транзита действует штраф в 170 тысяч гривен.

"За просрочку транзита или временного ввоза штрафы размером 170 тысяч гривен остаются. Больше всего достается "пересекателям" и тем, кто ввозил автомобиль лично. Из наших собственных источников стало известно, что в Закарпатской области составлено уже не один такой протокол", - говорится в сообщении "Доступное Авто".

Помимо этого, во время таможенного оформления "евроблях" штраф за несвоевременный вывоз авто не действуют, если водитель добровольно платит 8500 грн.

Скриншот: Facebook/Доступне авто

Ранее сообщалось, что "в Мининфраструктуры решили пересмотреть порядок растаможивания "евроблях".

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