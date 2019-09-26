Киевской местной прокуратурой направлено в суд обвинительный акт в отношении злоумышленника, который самовольно захватил чердак многоквартирного дома в Голосеевском районе столицы, чем нанес значительный ущерб интересам других жителей дома.



Как ранее сообщалось, мужчина на основании поддельных документов зарегистрировал 8 несуществующих квартир, которые якобы образовались в результате переоборудования чердака на мансардный этаж дома, расположенного по ул. Паньковской в ​​г.Киеве, с целью дальнейшего собственного обогащения.



Подделав Распоряжение Голосеевской РГА, молодой человек узаконил право распоряжения и пользования указанным имуществом и зарегистрировал за собой право собственности на все "вновь" квартиры.



В дальнейшем, не имея разрешительной документации, злоумышленник начал самовольное переоборудование чердака под жилые квартиры с целью их дальнейшей реализации и получения денежной выгоды.





Сейчас обвинительный акт в отношении злоумышленника по статье "самоуправство и использование поддельных документов" направлено в Голосеевский районный суд Киева для рассмотрения по существу.

Ранее "Страна" рассказывала, что в Киеве у переселенцев украли документы на три квартиры в Донецке.

Еще мы писали, что в Киеве будут судить пару, которая год пытала киевлянина, чтобы завладеть его квартирой.