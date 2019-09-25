В небольшом селе на Харьковщине мужчина устроил стрельбу и едва не сжег людей живьем.

Все случилось на почве ревности, говорится в сюжете ТСН.

"32-летний местный житель начал подозревать жену в измене, прихватил ружье и горючее и пошел разбираться с вероятным соперником", - говорится в сюжете.

Результатом разборок стала сожженная крыша, выбитые окна, поврежденные пламенем стены, техника и мебель – именно так выглядел дом после ночного визита соседа.

"Пока хозяева спали, тот облил стены бензином и все это поджег. Спасло людей то, что они проснулись от треска огня", - говорится в материале.

"Слышу, у дверей дым уже валит в комнату. Я за ручку – двери заблокированы", - говорит пострадавший.

Ранее "Страна" рассказывала, что мужчину, который из ревности забил жену до смерти в доме соседа, посадили на 8 лет.

Также мы писали, как под Киевом мужчина на почве ревности перерезал горло товарищу и попытался убежать.