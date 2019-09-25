Американский президент Дональд Трамп подчеркнул, что Украина является стратегически важным государством для Европейского союза, поэтому европейские страны должны больше помогать Украине в сложное время, передает Интерфакс-Украина.

"США помогают Украине, но другие страны должны больше помогать Украине, Германия, Франция, европейские нации должны помогать больше. Они должны чувствовать больше вины за то, что не делают то, что им следовало бы делать. Вы стратегически очень важны для ЕС. Они это знают и фактически говорили мне это, но этого не видно на деле. Я уверен, что вы им это говорите, и я, безусловно, буду со своей стороны говорить им об этом", - сказал он на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду в Нью-Йорке.

Кроме того, Трамп отметил, что "Украина потеряла Крым во время другой администрации (США – Ред.), не во время администрации Трампа, во время администрации Обамы".

"Я не думаю, что это должно быть произойти с Украиной, но это произошло уже некоторое время назад", - отметил он.

Напомним, сегодня в Нью-Йорке прошла встреча лидеров США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Во время переговоров Владимир Зеленский пригласил Дональда Трампа посетить Украину. На что Трамп уклончиво ответил: "Я постараюсь".

В свою очередь Трамп заявил, что хочет, чтобы Зеленский встретился с Путиным для решения всех проблем. "Я надеюсь, что вы и президент Путин сможете собраться вместе и решить проблемы", - сказал Трамп. Также Зеленский заявил, что Дональд Трамп не давил на него в телефонном разговоре.