Вечером 24 сентября в селе Великий Дальник Одесской области у 11-летнего мальчика в руках взорвалась петарда.

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП в Одесской области.

Правоохранители выяснили, что петарду ребенок приобрел пару дней назад в одном из лотков на ярмарке.

Когда родители были на работе, он решил ее взорвать. После нескольких неудачных попыток петарда взорвалась сама в его руках. Ребенок получил травмы рук и живота. Он находится в больнице под наблюдением врачей. Его жизни ничего не угрожает.

Его родителям грозит ответственность за недосмотр за ребенком согласно ч. 1 ст. 184 (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Ранее сообщалось, как в Киеве толпа в 40 человек забросала ночной клуб петардами, а полиция задержала только 11 человек.

Также мы рассказывали, как под Ровно трое школьников бросили в канализацию петарду и угодили в больницу.