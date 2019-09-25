В Киеве группа молодых парней избила парня, когда тот встал на защиту своего друга-неформала.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

"Удар был такой силы, что юноша теперь в коме. Врачи сделали ему операцию - удалили образовавшуюся гематому. Однако его состояние до сих пор остается тяжелым", - говорится в материале.

Парень ударился головой об камни после драки возле памятника Сагайдачному в центре столицы. Инцидент попал на камеры наблюдения. Парень утверждает, что друга избили после того, как он вступился за него, из-за его внешнего вида.

Ранее сообщалось, как в Польше пятеро мужчин жестоко избили студента из Украины.

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