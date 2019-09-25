Более полторы сотни змеи и ящериц пытался нелегально вывезти в Польшу 23-летний украинец.

Как говорится в сюжете ТСН, живой товар он спрятал в багажнике автобуса.

"Рептилии и земноводные были упакованы в пластиковые контейнеры, их стоимость на рынке достигает 50 тысяч евро. Среди контрабандных животных было 69 королевских и 18 сетчатых питонов, а также удавы и ящерицы. Все они находятся под защитой Вашингтонской конвенции, которая запрещает трансграничную торговлю определенными видами животных и растений", - говорится в материале.

Где украинец взял змей и куда вез, польские пограничники не сообщают. Однако животных конфисковали и передали в зоопарк польского города Замость.

За нелегальный извоз пресмыкающихся контрабандисту грозит 5 лет за решеткой.

Ранее сообщалось, что украинец пытался вывезти в Польшу три тысячи пачек сигарет вместе с банками.

Также мы рассказывали, как в конце августа во Львове от укуса змеи скончалась 4-летняя девочка.