Американский лидер Дональд Трамп во время встречи с главой Украины Владимиром Зеленским выразил надежду, что украинский президент и глава РФ Владимир Путин встретятся и решат проблемы, которые существуют в российско-украинских отношениях.

"Я надеюсь, что вы и президент Путин сможете собраться вместе и решить проблемы", - сказал Трамп, обращаясь к Зеленскому в ходе встречи в Нью-Йорке "на полях" 74-й сессии Генассамблеи ООН.

Он также констатировал, что Киеву и Москве удалось недавно добиться прогресса в отношениях.

Как писала "Страна", Президент Украины Владимир Зеленский 23-26 сентября находится с рабочим визитом в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Также сообщалось, что Дональд Трамп заявил, что мог бы пригласить РФ в качестве гостя на следующий саммит G7, который пройдет как раз на американской территории. При этом Трамп предположил, что президент РФ Владимир Путин, возможно, не захочет принимать такое приглашение.