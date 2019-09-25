Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи с президентом США Дональдом Трампом заявил, что у него состоялся нормальный и приятный разговор с ним, и Трамп не оказывал давления.

"У нас был хороший, нормальный разговор. Никто не оказывал давления", - сказал Зеленский.

Президент Украины указал на то, что все "сами все прочитали" в опубликованной ранее Белым домом стенограмме июльского разговора, и что он не хочет, комментируя переговоры с Трампом, вмешиваться в "американский демократический избирательный процесс".

Ранее сообщалось, что конгрессмены-демократы в США инициировали процедуру импичмента в отношении Трампа, в частности, так как посчитали, что тот пытался оказывать давление на Зеленского, чтобы тот расследовал дело сына бывшего президента США Джо Байдена.

Напомним, ряд американских СМИ ранее сообщил, что Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына Джо Байдена, а также, что президент США "около восьми раз призывал его работать" с адвокатом Рудольфом Джулиани по вопросу расследования против Хантера Байдена. Демократы выражали опасения, что Трамп пытался увязывать дальнейшее выделение военной помощи Украине с проведением расследования дела Байдена.