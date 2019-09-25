Совет управляющих МВФ избрал Кристалину Георгиеву (Болгария) директором-распорядителем фонда сроком на 5 лет. Об этом сообщает "Интерфакс".

Георгиева станет первым в истории МВФ руководителем из страны с развивающейся экономикой. Она вступит в должность с 1 октября.

Конкурентов у гражданки Болгарии на выборах не было: ее кандидатура оказалась единственной, выдвинутой к дедлайну 6 сентября. Но даже если выборы и не были бы безальтернативными, это не могло повлиять на их результат, ведь у стран ЕС, выдвинувших Георгиеву, в сумме было 44% голосов.

С 2011 года пост главы Фонда занимала Кристин Лагард.

Георгиевой сейчас 66 лет. Ранее она была членом Еврокомиссии, а в последнее время - исполнительным директором Всемирного банка.

В 2004-2008 гг. Георгиева занимала должность директора и главы представительства Всемирного банка в России, после чего ее повысили до вице-президента ВБ. Георгиева знает русский язык.

Место главы МВФ стало вакантным после того, как 16 июля француженка Кристин Лагард сложила с себя полномочия директора-распорядителя фонда из-за выдвижения на пост председателя Европейского центрального банка. В переходный период обязанности директора исполняет первый заместитель Лагард американец Дэвид Липтон.