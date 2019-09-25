В среду, 25 сентября, в Риме на "Стадио Олимпико" местная "Рома" хорошо знакомого украинцам главного тренера Паулу Фонсеки принимала "Аталанту" украинского полузащитника Руслана Малиновского.

Украинский новобранец "Аталанты", которой уже на следующей неделе предстоит играть с "Шахтером" в Лиге чемпионов, вышел на поле в стартовом составе.

В первом тайме шла относительно равная игра. Обе команды имели моменты, но голов зрители не увидели. А во второй сорокапятиминутке завладели преимуществом гости. Сперва игровым, а затем и на табло.

На 60-й минуте встречи на замену вышел нападающий Дуван Сапата, в прошлом сезон чемпионата Италии забивший соперникам своей "Аталанты" 23 мяча.

Уже через 11 минут он получил мяч в чужой штрафной после передачи Фрелера и с лету засадил под перекладину.

26-летний Малиновский провел на поле 79 минут, после чего был заменен на Гозенса.

На 87-й минуте Сапата получил шанс забить еще раз, но римлян в этот спасли не гуси, а штанга.

Уже через 3 минуты едва ли не первым касанием мяча Пашалич в штрафной "Ромы" скинул мяч головой Мартену де Рону и тот поразил пустые ворота, опередив Пау Лопеса.

Подопечные Паулу Фонсеки могли забивать, но в этот раз не удалось. Таким образом гости вышли на третье место "Серии А".

В этом сезоне Малиновский сыграл за «Аталанту» в 5 матчах, результативных действий в его активе пока нет.

Это первое поражение "Ромы" под руководством бывшего наставника "Шахтёра" Паулу Фонсеки.

Видео: youtube.com/jhon job

Как сообщала "Страна", "Шахтер" свою следующую игру в Лиге Чемпионов проведет в Италии против "Аталанты". Их встреча в Милане состоится во вторник, 1 октября. Билеты уже в продаже на сайте "горняков".

Напомним положение команд в группе "С", где играет Шахтер.