Легендарный испанский оперный певец Пласидо Доминго после обвинений в сексуальных домогательствах оставляет один из самых престижных оперных театров в мире Метрополитен-оперу, где выступал более 50 лет.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

С таким заявлением звезда оперы выступил во вторник, 24 сентября.

Ожидалось, что 25 сентября Доминго исполнит ведущую партию на премьере оперы "Макбет" композитора Джузеппе Верди, основанной на трагедии Уильяма Шекспира.

"Мое участие в постановке будет отвлекать внимание от усердного труда моих коллег - как на сцене, так и за кулисами", - отмечается в заявлении певца, который принял участие в генеральной репетиции.

Доминго также отметил, что решительно отвергает обвинения.

Представители Метрополитен-оперы подтвердили заявление знаменитости.

За свою более полувековую карьеру Доминго исполнил около 150 ведущих оперных партий и по меньшей мере 21 раз открывал сезон в Метрополитен-опере, выступая там в течение 51 года.

Ранее сообщалось, что девять женщин заявили о домогательствах со стороны звезды оперной сцены Пласидо Доминго.

Кроме того, в США из-за этого скандала отменяли его выступления.