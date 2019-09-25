Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с главой Белого дома Дональдом Трампом попытался взять с собеседника слово, что тот посетит с визитом в Украину.

При этом украинский лидер вспомнил Барака Обаму, который за время своей президентской каденции так и не нашел времени посетить Украину.

"Я знаю, что вы никогда не были в Украине, ваш предшественник тоже не нашел время. Можете ли вы дать мне слово, что вы приедете в нашу прекрасную страну?" - спросил Зеленский.

Трампа уклончиво ответил: "Я постараюсь".

Американский лидер также отметил, что знает много "великолепных" людей из Украины. По его словам, у Украины есть "огромный потенциал".

В ходе беседы Зеленский поблагодарил за приглашение Трампа посетить Вашингтон.

"Однако вы забыли назвать даты (для визита - Ред.)", - пошутил президент Украины. Эти слова вызвали смех у журналистов.

Отвечая на эту реплику, Трамп указал на журналистов и посоветовал Зеленскому спросить у них, когда было бы лучше приехать с визитом.

Ранее "Страна" сообщала, что в США на полях Генассамблеи ООН президент Украины провел встречу с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом и пригласил на свою родину румынских инвесторов.

Также мы приводили полную стенограмму телефонного разговора Зеленского и Трампа, спровоцировавшего политический скандал в США.