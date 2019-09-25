Поздно вечером по киевскому времени начался совместный брифинг Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Нью-Йорке. Он длился около 20 минут, после чего президенты закрылись от прессы.

"Страна" проследила за первой встречей Зеленского и Трампа.

Первый брифинг Зе и Трампа

В начале брифинга Трамп заявил, что Зеленского выбрали, чтобы он победил коррупцию. И сам почти сразу похвалил свои успехи в Америке: падение безработицы, рост экономики.

Зе ответил, что очень рад здесь быть и так даже лучше слышно, чем по телефону (намекая на скандал по поводу телефонной беседы двух президентов).

После этого Зе сказал, что бывал в Нью-Йорке, а вот Трамп не приезжал в Украину, как и его предшественник. "Можете ли вы дать мне слово, что приедете в нашу великую страну?" - спросил Зеленский. "Я попытаюсь", - ответил Трамп. Но слова не дал.

Он подсластил пилюлю тем, что в Украине отличные люди и у нее огромный потенциал.

"Я это знаю. Потому что я из этой страны", - ответил Зе. Он напомнил Трампу, что тот пригласил его в Вашингтон. "Но вы забыли сказать мне дату", - сказал Зеленский. В зале послышались смешки. Трамп тоже посмеялся, но даты не озвучил.

Украинский президент поблагодарил американского за поддержку по вопросам Донбасса и Крыма и заявил, что надеется вернуть территории. Трамп тут же ввернул, что Крым Украина потеряла "при прошлой администрации Обамы" - как бы снимая с себя всякую ответственность. И заявил, что Украину должна больше поддерживать Европа - Германия и Франция.

Зеленский ответил, что Украине нужна не помощь, а поддержка. Но сразу заявил, что "страны Европы помогают, но нам нужно больше". И призвал ЕС и США выступить единым фронтом.

Трамп без особых предисловий перешел на Россию и заявил, что "у вас большой прогресс с Россией, продолжайте его и закончите это несчастье".

Зеленский, прежде чем продолжить разговор об РФ, заявил, что новая команда начала земельную реформу, большую приватизацию и вводит новые правила концессий.

Украинскому президенту задали вопрос - начнет ли он расследование по Байдену. Зе ответил, что все указано в стенограмме. "Вы все читали. Я не хотел бы быть вовлечен в демократические выборы в США", - заявил он.

"Вы видели, никто на меня не давил. Звонок был абсолютно нормальный", - сказал Зеленский. "Никакого давления", - подтвердил Трамп.

Тогда вопрос об этом задали президенту США. "Сын Байдена уехал из Украины с миллионами долларов. Он уехал из Китая с полутора миллиардами долларов. Если мы говорим о борьбе с коррупцией, то он (указывая на Зеленского) хочет остановить коррупцию".

После этого Трамп обрушился на Хиллари Клинтон и заявил Зеленскому, что "у нас, господин президент, как видите, тоже есть коррупция".

Отвечая на вопрос журналистов о помощи Украине, Трамп напомнил, что он единственный предоставил Киеву летальное оружие. И заявил, что "Путин хотел был что-то сделать (для мира)". "Я думаю, что вы и президент Путин могли бы собраться вместе и решить ваши проблемы. И я знаю, вы пытаетесь".

Журналисты продолжали допытываться у Трампа по делу Байдена и его расследованию в Украине. Но слово решил взять Зеленский. Он заявил, что "у нас независимая страна и независимый генеральный прокурор" - с тем намеком, что никто Киеву ничего не диктует. "Я ни на кого не могу давить или кому-то звонить", - заявил Зе.

От вопроса, расследуется ли уже сейчас в Украине дело Байдена Зеленский ушел, заявив, что "у нас есть вопросы более важные. Это Иловайск, это Майдан и коррупция, о которой сейчас говорил президент Трамп".

Все это Зе говорил по-украински и настолько увлекся, что забыл о переводчике. В итоге Трамп его прервал и показал на переводчика. Зеленский тут же замолчал. Под занавес президент США ответил на вопрос о Нэнси Пелоси, которая потребовала его импичмента и попросил всех удалиться.

После закрытой части встречи брифинг уже не проводился.

Что можно понять из первой встречи

Было видно, что Владимир Зеленский старается понравиться Дональду Трампу - он все время пытался шутить, сыпал комплиментами и улыбался. А когда американские журналисты начали атаковать Трампа вопросами о Байдене, Зеленский вмешался и заявил, что Украина сама решит, что и как расследовать, потому что мы - независимое государство.

Правда, на ответ, идет ли расследование по Байдену, Зе не ответил. Видимо не идет - но расстраивать президента США, очевидно, Зеленский не хотел. Ведь он обещал ему все расследовать еще два месяца назад.

Случались и откровенные конфузы: президент Украины пытался узнать у Трампа дату своего визита в Вашингтон, но Трамп ничего не ответил. Потом Зеленский попросил своего коллегу дать слово, что он приедет в Украину. Но тот не дал.

Из важного. Трамп дважды сам сворачивал разговор на Россию, причем оба раза - в позитивном ключе: он говорил, что Москва и Путин готовы договариваться. Зеленский же старался избегать этой темы и сразу начинал говорить о посторонних вещах.

Интересно было наблюдать, как оба президента пытались вовсю подтвердить аутентичность стенограммы своего телефонного разговора. Зеленский теперь уже открыто повторил тезис о том, что Европа мало помогает Украине. Видимо, чтобы потом избежать обвинений от Парижа и Берлина в критике за глаза.

Здесь, кстати, тоже вышел легкий конфуз: сначала Зе с достоинством объяснил Трампу, что Украине нужна не помощь, а поддержка. А потом несколько раз поблагодарил за помощь (help) Украине.