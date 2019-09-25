В Нью-Йорке началась официальная встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

О начале долгожданного мероприятия с участием двух президентов, сообщает Офис президента Украины в своем Telegram-канале.

"Президент Украины Владимир Зеленский начал встречу с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке", - говорится в сообщении.

Видео: Facebook/ТСН Live

Как писала "Страна", Президент Украины Владимир Зеленский 23-26 сентября находится с рабочим визитом в США для участия в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Также сообщалось, что Зеленский и Трамп уже общались лично на официальном приеме 24 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский и его супруга Елена пообщались с президентом США Дональдом Трампом и Меланией Трамп.