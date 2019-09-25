Нападающего клуба Национальной хоккейной лиги "Торонто Мэйпл Лифс" Остона Мэттьюза обвинили в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает US Today.

Инцидент произошел еще 26 мая, а жалоба в полицию поступила двумя днями позже. Согласно заявлению женщины-охранника одного из жилых комплексов Скоттсдейла (штат Аризона), нетрезвый Мэттьюз в компании друзей попытался открыть дверь ее автомобиля, просто чтобы посмотреть на ее реакцию и посмеяться.

Когда охранник сообщила им, что она ветеран войны с посттравматическим расстройством, и попросила молодых людей удалиться, один из друзей Мэттьюза попытался ее успокоить. Он также призвал ее не сообщать об инциденте.

В это время звезда хоккея демонстративно снял штаны, нагнулся и показал женщине пятую точку в одном нижнем белье.

Остон Мэттьз. Фото: prohockeyrumors.com

Досудебное разбирательство намечено на 25 сентября. Хоккеист не обязан присутствовать на нем. Мэттьюзу может грозить арест на шесть месяцев и штраф в 2,5 тысячи долларов. Клуб "Торонто" сообщил, что клубу известно о ведущемся расследовании.

Мэттьюз выступает за канадский клуб с 2016 года. Этой зимой хоккеист подписал пятилетний контракт с командой. Сумма соглашения составляет 58 миллионов долларов. В составе юниорской сборной США спортсмен дважды становился чемпионом мира - в 2014 и 2015 годах. В 2015-м Мэттьюз был признан лучшим нападающим и самым ценным игроком турнира.

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