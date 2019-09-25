Правительство планирует разрешить украинским банкам не расспрашивать клиентов о происхождении денег, если проводятся операции до 400 тыс. грн. Об этом сообщает UBR.

Кроме того, с 17 до 4 уменьшится количество признаков, по которым будут выявлять подозрительные операции.

Соответствующие изменения 25 сентября Кабмин предложил внести в закон "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения".

Законопроект разработан специалистами Минфина совместно с Госфинмониторингом, НБУ и международными экспертами проекта USAID "Трансформация финансового сектора в Украине".

По словам авторов проекта, документ направлен на комплексное совершенствование национального законодательства в сфере финансового мониторинга.

Указанные инициативы не касаются лимитов по наличным операциям. По-прежнему все сделки на сумму больше 50 тыс. грн нужно будет проводить через банки.

Но если раньше финансовые учреждения требовали бумаги о происхождении денег при покупках от 150 тыс. грн , то после принятия документа Радой мониторинг будут производить только по отношению к операциям на суммы свыше 400 тыс. грн.

"Инициатива также предусматривает применение риск-ориентированного подхода при проведении надлежащей проверки клиентов, переход к кейсовой отчетности о подозрительных операциях (деятельности) и автоматизацию процесса предоставления информации, а также увеличивает срок для информирования специального уполномоченного органа про пороговые операции с 3 до 5 рабочих дней", - отметили в Минфине.

Напомним, законопроект о борьбе с отмыванием денег сегодня был внесен правительством в парламент.

Ранее "Страна" сообщала, что премьер-министр Алексей Гончарук назвал сроки презентации программы Кабмина на 2020 год.