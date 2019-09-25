В среду, 25 сентября, банкиры опустили курс безналичного доллара на 5 копеек, а межбанк закрылся в рамках 24,10-24,20 грн/$. Об этом сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко, передает UBR.ua.

По его словам, рынок лихорадило целый день, с очень серьезными курсовыми просадками.

Как сообщается, с утра стоимость доллара упала аж до 24,04 грн/$, но затем доллар отыграли к 24,29 грн/$. Им играли как хотели. Главной же движущей силой стали валютные продажи иностранных покупателей гривневых гособлигаций. Минфина вчера разместил ОВГЗ на 13,2 млрд грн, большую часть которые приобрели нерезиденты. И сегодня последние конвертировали доллар, чтобы оплатить эти бумаги.

Потому главным валютным продавцом межбанка сегодня стал Ситибанк — главный проводник иностранцев в Украине. Он еще до 10 часов запустил крупную распродажу доллара, и почти все отдавал Нацбанку: сначала по 24,09 грн/$, а затем по 24,04-24,05 грн/$. Доллар оставался дешевым пока Ситибанк поливал межбанк валютой. Как только переставал — курс тут же откатывался. Сначала к 24,29 грн/$ с дальнейшей коррекцией до 24,15 грн/$, а затем уже с фиксингом на уровне 24,20 грн/$.

"Утренний минимум котировок был вызван настроениями участников рынка на рост валютного предложения для оплаты купленных на вчерашнем аукционе Минфина гривневых ценных бумаг объемом 13,2 млрд грн, в том числе 5,5-летних почти на 12,9 млрд грн. Нацбанк не стал ждать реализации сценария штурма очередного психологического барьера 24 грн/$, решительно нейтрализовав излишки предложения активным выкупом валюты и поспособствовав коррекции курса к вчерашнему уровню", — подтвердил UBR.ua директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Конечно, кроме Сити, на безналичных торгах были и другие банки: казначеи рассказали, что более-менее активно доллар продавали еще Ощадбанк, Райффайзен Банк Аваль и Укрэксимбанк. Хотя их объемы были несопоставимы с Ситибанком.

"Экспортеры не сворачивали свои продажи доллара из-за нерезидентов. Продавали. Они привыкли к подобным явлениям на торгах. Но, конечно, объемы их сделок уступали нерезидентам", — объяснил Юрий Гриненко.

Основным валютным покупателем сегодня стал Нацбанк, который приобрел более $150 млн. Чуть больше половины всего объема, который оценили в $280-290 млн.

"Рынок был непростой и дерганный. Ключевым фактором стало крупное размещение ОВГЗ. Кроме того, на межбанк давили форвардные сделки. Экспортеры через форвард продают будущую экспортную выручку банку уже сегодня, при этом банк доплачивает до 14% годовых в гривне на зафиксированный объем", — прокомментировал UBR.ua ситуацию финансовый аналитик Василий Невмержицкий.

Наличный рынок с утра пытался двигаться за межбанком, но недолго: сначала средний курс продажи доллара людям опустился 5 копеек, а к вечеру поднялся ровно на столько же. Так что вы итоге оказался на вчерашнем уровне — 24,25-24,35 грн/$. Минимальная стоимость валюты зафиксировалась на уровне 24,15 грн/$, максимальная — 25,23 грн/$. При этом выкуп "американца" у населения производился в рамках 23,80-24,10 грн/$.

Сегодня нерезиденты завершили оплату купленных у Минфина ОВГЗ, потому завтра не будут под них конвертировать доллар. Потому финансисты не ждут крупных валютных продаж.

"Во-первых, не нужно будет платить по бумагам, во-вторых — бизнес получил сегодня крупную выплату в рамках возмещения НДС. Сразу 7,7 млрд грн. Потому может не торопиться с конвертацией валютной выручки. Скорее всего, 26 сентября межбанк будет открываться в рамках 24,10-24,20 грн/$. После чего может либо закрепиться на текущих уровнях, либо немного приподняться. Думаю, не сильно", — спрогнозировал Юрий Гриненко.

Немного выше оказался завтрашний прогноз Олега Куринного — 24,15-24,25 грн/$.

Ранее сообщалось, что банкиры сообщили, что будет с курсом доллара на следующей неделе, пока гривня бьет все рекорды.

Также мы писали, что банкиры дали прогноз, что произойдет с курсом гривни до конца недели.