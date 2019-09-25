Курс гривны на межбанковском валютном рынке 25 сентября укрепился на 3 копейки, а официальный курс на 26 сентября Национальный банк Украины повысил почти на 9 копеек. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

К концу торгов на межбанке в среду национальная валюта потяжелела до 24,1875 грн/$1 - по сравнению с 24,215 грн/$1 в предыдущий рабочий день. Котировки гривни составили 24,175-24,20 грн/$1.

По данным НБУ, справочный курс гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке 25 сентября укрепился до 24,0665 грн/$1 с 24,2057 грн/$1 в предыдущий день.

Нацбанк установил на 26 сентября официальный курс 24,120199 грн/$1. На 25 сентября курс составлял 24,209491 грн /$1.

Напомним, "Страна" анализировала, что сегодня происходило с курсом на межбанке, в обменках и банках.

Мы также рассказывали, что аналитики JP Morgan улучшили оценку курса гривни к концу 2019 года до 25,5 грн/$1, хотя еще месяцем ранее допускали, что он может опуститься до 28,0 грн/$1.