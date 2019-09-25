В Министерстве юстиции США рассмотрели содержание телефонного разговора глав США и Украины Дональда Трампа и Владимира Зеленского, стенограмма котрого была опубликована на сайте Белого дома сегодня, и не нашли нарушений американского законодательства. Об этом сообщает ТАСС.

"Управление по уголовным делам Министерства изучило официальную запись беседы и пришло к выводу, опираясь на факты и соответствующее законодательство, что не было нарушения норм финансирования избирательных кампаний, что никакие другие действия не требуются", - приводит ТАСС заявление руководителя пресс-службы Минюста США Керри Кьюпек.

Сообщается, что все уполномоченные отделы министерства также согласились с юридическим заключением, и ведомство закрыло дело.

Ранее "Страна" сообщала, что Трамп разрешил опубликовать расшифровку своего разговора с Зеленским, вокруг которого разгорелся скандал.

В итоге Белый дом опубликовал расшифровку разговора, в ходе которого президент Украины пообещал, что новый генпрокурор изучит ситуацию с сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена.