Владимир Зеленский после возвращения из США собирается уволить начальника Управления госохраны Алексея Оцерклевича.

Об этом "Стране" стало известно от источника в охранном ведомстве.

Оцерклевича не выбросят на улицу, но переведут в Минобороны или Генштаб. Причин у этого шага несколько.

Во-первых, профнепригодность. Глава УГО в прошлом был военным и не знаком с основами охранного дела.

Во-вторых, сыграла роль информация "Страны" о двух судимостях Оцерклевича. Из-за чего одно время даже возникли проблемы с его допуском к гостайне.

В-третьих, его деятельность проверяла СБУ и якобы обнаружила значительные нарушения, о чем Баканов составил подробный доклад.

Но непосредственным поводом для увольнения стала провальная подготовка визита Зеленского в США, говорит наш источник.

"Оцерклевич поехал в США за 9 дней до визита, без знания английского языка, без опыта подготовки подобных высоких мероприятий. Туризм за госсчёт", - утверждает наш собеседник.

По его информации, в Офисе президента готов проект указа о назначении на место шефа УГО Сергея Рудя. Это заместитель Максима Донца, который возглавляет личную охрану президента и раньше работал в службе безопасности Игоря Коломойского.

Напомним, что Оцерклевич был назначен главой УГО еще в мае. Он известен как "киборг" из Донецкого аэропорта, который жал руку командиру сепаратистов Мотороле. Его назначение связывали с влиянием главы ОП Андрея Богдана.

Детальнее об Оцерклевиче - в материале "Страны" Купол над Зеленским от Богдана. Чем известен "киборг", возглавивший Госохрану.