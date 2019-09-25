Радиостанции Украины в целом выполняют норму языковой квоты, но некоторые из них, среди которых "Люкс FM", "Наше радио" и "Шансон", ведут трансляцию украиноязычных песен неравномерно в течение дня, используя соответствующий пробел в законе.

Об этом сообщил член Нацсовета по телевидению и радиовещанию Сергей Костинский на пресс-конференции в Киеве в среду, передает Интерфакс-Украина.

"У нас есть отдельные случаи, когда некоторые радиостанции ставят хит-парады украинской песни в отдельные отрезки времени. Радио "Шансон" выполняет и даже перевыполняет квоту, но при этом больше половины украинских песен ставит с 4:00 до 8:00 и с 20:00-21:00. Мое личное мнение – что это может носить признаки дискриминации песен на украинском языке", - сказал он.

Как он отметил, мониторинг регулярно фиксирует, что в эфире этих трех общенациональных радиостанций трансляция украиноязычных песен концентрируется во временной период с 20:00 до 6:00, то есть, в основном, ночью, за счет чего в прайм-тайм эти радиостанции могут транслировать больше русскоязычных песен.

Продюсер телеканала М2 Роман Муха считает, что проигрывая песни на украинском языке поздно ночью, эти радиостанции манипулируют законодательством.

"Днем в их эфире можно на протяжении часа не услышать ни одной песни на украинском. Я считаю, что это легкий саботаж нашего стремления развивать украинский музыкальный рынок. И это неспортивное поведение по отношению к другим украинским радиостанциям, которые равномерно ставят украинскую музыку в эфире", – прокомментировал он ситуацию.

Как сообщила замглавы регулятора Ульяна Фещук, за первое полугодие 2019 года средняя доля песен на украинском языке на радио составляет 56%, что на 8 п.п. больше, чем в первом полугодии 2018 года и на 21 п.п. больше, чем требует закон. По ее словам, доля радиопередач на украинском достигает 90%, что на 6 п.п. больше, чем в 2018 году, и на 30 п.п. больше, чем требует закон.

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания в первом полугодии 2019 года выписал два штрафа местным радиостанциям за несоблюдение языковых квот на сумму 3,4 тыс. грн. А всего за период действия законодательных норм по квоте на украиноязычные песни и передачи на радио Нацсовет наложил 27 штрафов на общую сумму почти 1,8 млн грн.

По результатам мониторинга, больше всего украиноязычных песен звучит в эфире "Країна FM" – 100%. Эта радиостанция получала радиочастоты под обязательство вести передачи исключительно на украинском языке. Кроме того, большую долю украинского контента показали "UA:Радіо Промінь" - 97%; "UA:Радіо Культура" - 88%; "Перець FM" - 47%; "Русское радио Україна" - 43%.

"В эфире региональных и местных FM-радиостанций каждая вторая песня звучит на украинском языке - средний показатель составляет 53%. По сравнению с предыдущим периодом доля украиноязычных песен выросла на 5 процентных пунктов, а перевыполнение определенной законом квоты достигает 18 процентных пунктов", – сообщил член Нацсовета Максим Оноприенко.

По данным мониторинга, средний показатель объема украиноязычных песен равен или превышает 50% в 11-ти областях Украины: Сумской (81%), Ривненской (80%), Тернопольской (78%), Ивано-Франковской (71%), Житомирской (63%), Львовской (61%), Харьковской (56%), Херсонской (54%), Черновицкой (53%), Донецкой (52%), Кировоградской (50%).

Наибольшая динамика роста объема украиноязычных песен наблюдалась в пяти областях Украины: Сумская область - на 22 п.п, Харьковская - на 20 п.п, Херсонская - на 12 п.п., Полтавская - на 9 п.п., Черновицкая - на 8 п.п.

"Только в двух областях зафиксированы минимальные показатели выполнения квоты, это – Хмельницкая область (36%) и Днепропетровская область (38%). Мы сейчас проверяем эти показатели, потому что, скорее всего, их причинами является низкий уровень развития местного регионального радиовещания в этих областях", - отметил Оноприенко.

По данным регулятора, объем ведения передач на украинском языке на региональных и местных радиостанциях в первом полугодии 2019 составил 93%, перевыполнение установленной квоты по сравнению с требованиями закона составляет 33%.

Только на украинском языке говорят ведущие на радиостанциях "UA. Українське радio", "UA: Радіо Промінь", "UA: Радіо Культура", "Країна FM". Значительно возросло количество передач на государственном языке на таких радиостанциях: "Хіт FM" (на 23 п.п.), Люкс FM (на 11 п.п.), "П'ятниця" (на 12 п.п.), "Kiss FM" и "Мелодія" (на 9 п.п.).

В 10 областях Украины средний показатель объема ведения передач на государственном языке превышает 95%: в Волынской, Ривненской, Хмельницкой областях - 100%, в Черновицкой - 99%, в Сумской, Черкасской, Львовской - 98%, в Черниговской, Киевской - 97%, в Харьковской - 96%.

В других областях заметно выросла доля объема ведения передач на украинском языке: в Донецкой – на 8 п.п., в Николаевской и Полтавской - на 5 п.п., в Сумской, Харьковской, Киевской и в Киеве - на 4 п.п.

До этого стало известно, что радиостанцию Маяк оштрафовали за невыполнение языковых квот.

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