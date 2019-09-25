Известный литовский футболист, бывший игрок сборной команды страны по футболу Артурас Римкявичус умер в возрасте 36 лет. Об этом сообщает tv3.lt.

Тело спортсмена было найдено еще в понедельник, 23 сентября, в Каунасском районе. По неподтвержденной информации, Римкявичус, который завершил профессиональную карьеру в 2016 году, покончил с собой. У него остались жена и двое детей.



Артурас Римкявичус (в красной форме). Фото: apa.az

На клубном уровне Римкявичус выступал в чемпионатах Литвы, Финляндии, Латвии, Брунея и Греции. В 2012 году в составе "Шяуляя" он забил 35 мячей за сезон, установив рекорд национального первенства.

Всего на счету спортсмена 117 голов в чемпионате Литвы. Кроме того, в его активе семь матчей и три гола за сборную страны.

Ранее "Страна" сообщала о гибели во время пробежки в горах Крыма спортсмена из Мурманска.

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