В среду, 25 сентября, пропущенный матч 4-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги закончился выездной победой "Динамо" над "Мариуполем" - 1:0.

Решающий мяч на стадионе им. В. Бойко в Мариуполе забил Беньямин Вербич, который только на 2-й добавленной к основному времени поединка минуте воспользовался результативной передачей Александра Караваева с левого фланга и вколотил мяч в сетку, неотразимо пробив головой из центра штрафной.

В следующих матчах национального первенства 29 сентября "Динамо" на столичном НСК "Олимпийский" будет принимать "Днепр-1", а "Мариуполь" - черниговскую "Десну".

Турнирное положение (после 8-ми туров): "Шахтер" - 24 очка, "Динамо" - 14, "Десна" - 14, "Александрия" - 13, "Заря" - 12, "Днепр-1" - 11 " Колос "- 11," Мариуполь "- 9," Карпаты "- 8," Ворскла "- 7," Львов "- 6," Олимпик "- 5.

Ранее сообщалось, что защитник киевского Динамо ляжет "под нож" в Испании на следующей неделе.

Также мы писали, что наставника киевского "Динамо" Алексея Михайличенко признали лучшим тренером тура.