Президент Украины Владимир Зеленский назвал президента США Дональда Трампа своим "великим учителем" в политике.

Это следует из стенограммы телефонного разговора между президентами Украины и США, который состоялся 25 июня - сразу после парламентских выборов в Украине.

В Белом доме опубликовали текст стенограммы, "Страна" публикует перевод этого разговора.

Так, после поздравления Трампа с победой на выборах президента Украины Зеленский сказал: "Сказать вам по правде, мы пытаемся работать потому что хотим осушить болото в нашей стране. Мы привели много-много новых людей. Не старых политиков, не типичных, потому что мы хотим иметь новый формат и новый тип правительства... Вы великий учитель для нас в этом".

Полностью реплика украинского президента звучала, как:

Well yes, to tell you the truth, we are trying to work hard because we wanted to drain the swamp here in our country. We brought in many many new people. Not the old politicians, not the typical politicians, because we want to have a new format and a new type of government .. You are a great teacher for us and in that.

Трамп в ответ заявил, что ему "очень приятно это слышать".

"Я вам скажу, что мы много делаем для Украины. Тратим много времени и сил. Гораздо больше, чем европейские страны, хотя они и должны помогать вам гораздо больше", - отметил президент США.

Напомним, что из-за этого разговора Трампу хотят объявить импичмент.

