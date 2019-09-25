Синоптик предупреждает, что заморозки уходят из Украины, но вместо них идут осенние дожди
26 сентября во многих регионах Украины будет мокро, а температура воздуха в стране в целом останется без изменений. Об этом пишет у себя на Facebook синоптик Наталья Диденко.
Как обещает Диденко, дожди пройдут в западных и северных, а также в Винницкой областях. В восточной части, большинстве центральных областей и на юге удержится сухая погода.
Фото: Facebook/ tala.didenko
Температура воздуха в течение дня будет варьироваться в диапазоне +14...+20 градусов, на севере - +10...+ 15 градусов.
Заморозки пока отступили.
Скриншот: Facebook/ tala.didenko
В Киеве в четверг ожидается дождь, а воздух прогреется до +13 градусов Цельсия. Это идеальная погода, чтобы отправиться в лес за грибами.
Напомним, Гидрометцентр также предупреждал о том, что 26 сентября в отдельных частях страны будет тепло до +20 градусов.
Ранее "Страна" давала прогноз Гидрометцентра до 29 сентября.