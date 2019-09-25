Правительство Украины внесло в Раду законопроект о борьбе с отмыванием денег
Верховная Рада рассмотрит правительственный законопроект о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.
Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.
"Сегодня Кабинет министров передал в Верховную Раду очень крутой законопроект от Минфина. Он внедряет евростандарты борьбы с отмыванием денег. Закон испортит жизнь схемщикам - закрывает ряд щелей", - написал Кулеба.
Скриншот: Twitter/Dmytro Kuleba
Как он считает, принятие этого законопроекта сможет приблизить Украину еще на один шаг к Евросоюзу.
Ранее сообщалось, что Кабмин сегодня внесет в Раду законопроект о запуске рынка земли в Украине.
Также мы писали, что в Раде внесли альтернативный законопроект о столице от Кличко.