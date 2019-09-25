Иран готов принять изменения к ядерному соглашению 2015 года и не разрабатывать ядерное оружие, если Соединенные Штаты Америки согласятся на сделку и отменит санкции. Об этом сообщает The Hill со ссылкой на заявление представителя правительства Ирана Али Рабиеи.

"Если санкции закончатся и произойдет возвращение к ядерному соглашению США, тогда будет возможность заявить о выходе из тупика, и у президента (Хасана Рухани. - Ред.) есть даже предложение о небольших изменениях в соглашении", - отметил Рабиеи.

Соглашение 2015 года ограничило ядерную программу Ирана. Среди подписантов общего всеобъемлющего плана действий были США, Россия, Китай, Франция, Великобритания и Германия.

В 2018 году президент США Дональд Трамп вывел Вашингтон из соглашения, обвинив Иран в его нарушениях. С тех пор глава Белого дома ввел по отношению к Тегерану уже несколько пакетов санкций и грозит новыми ограничениями.

В ответ Иран потребовал от других участников соглашения защитить Тегеран от американских санкций. Поскольку те бездействовали, страна начала демонстративно нарушать некоторые пункты соглашения.

Рабиеи считает, что европейские страны должны предложить Ирану новые условия соглашения, иначе Тегеран "предпримет серьезный шаг" в нарушение ядерного соглашения.

Как сообщала "Страна", 22 сентября в Иране прошел военный парад, на котором показали новые типы военной техники и вооружения.

А днем позднее на Генассамблее ООН Дональд Трамп заявил, что встречи с Ираном не будет, но все может поменяться, потому что он очень гибкий.