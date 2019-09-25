Из Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) уволился заместитель руководителя Владимир Кривенко.

Свое увольнение Кривенко подтвердил в переписке с журналистом УП, отметив, что уходит из ведомства по состоянию здоровья.

"Устал", - отметил заместитель Назара Холодницкого. Точная дата его увольнения неизвестна, но в электронной декларации чиновника указана последняя дата 25 сентября 2019 года.

На своем посту Кривенко проработал почти четыре года (с декабря 2015-го - с самого начала функционирования САП). Кривенко участвовал в расследовании резонансных дел: в 2016 году он принимал участие в деле против экс-главы ЦИК Михаила Охендовского, которого подозревали в получении взятки в особо крупных размерах; в 2017 году Кривенко участвовал в "янтарном деле", по которому проходит экс-нардеп Борислав Розенблат; в 2018 году сам Кривенко оказался участником одного из эпизодов прослушки директора САП Назара Холодницкого, которую организовало НАБУ.

До прихода в САП был прокурором своего родного Чигиринского района, а также работал в прокуратуре Черкасской области.

Напомним, что глава САП Назар Холодницкий одолжил ему свыше 600 тысяч гривен.

На эти деньги, согласно декларации, Кривенко купил в Киеве квартиру за 2 миллиона гривен.