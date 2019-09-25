В среду, 25 сентября, в Верховной Раде был зарегистрирован правительственный законопроект №2178 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения".

Проект закона опубликован на официальном сайте парламента.

По данным правительственного портала, законопроект поступил в ВР 25 сентября и уже передан на рассмотрение руководству парламента и направлен на рассмотрение комитета.

"Проект закона разработан с целью формирования законодательного поля для внедрения рыночного оборота земель сельскохозяйственного назначения, обеспечения конституционных прав граждан Украины на свободное распоряжение своей собственностью, создание прозрачных условий для приобретения в собственность земельных участков сельскохозяйственного назначения гражданами и юридическими лицами Украины", - говорится в пояснительной записке.

Предполагается, что урегулирование этого вопроса будет способствовать развитию аграрной отрасли Украины, повышению стоимости сельскохозяйственных угодий, привлечению инвестиций в сельское хозяйство Украины. Это также позволит преодолеть негативные явления, возникшие в связи с существованием запрета на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения, в частности коррупцию, деградацию почв, обесценивание земель.

Положениями проекта закона определяются особенности правового регулирования оборота земельных участков сельскохозяйственного назначения на основе рыночных механизмов перехода прав на земельные участки.

В частности, им предлагается с 1 октября 2020 года отменить запрет на отчуждение земель сельскохозяйственного назначения всех форм собственности.

Проектом также определяется субъектный состав лиц, которые могут приобретать право собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения: граждане Украины, территориальные громады, государство, юридические лица Украины и иностранные граждане и лица без гражданства в случае приобретения в порядке наследования и обязанностью провести отчуждение участка в течение года.

Кроме того, устанавливается минимальная стартовая цена продажи земельных участков государственной и коммунальной собственности на земельных торгах на уровне не ниже нормативной денежной оценки; устанавливается ограничение на совокупную площадь земельных участков сельскохозяйственного назначения, которая может находиться в собственности гражданина и юридического лица, и связанных с ним лиц.

Ограничения не допускают приобретение в собственность более 15% сельскохозяйственных земель области и 0,5% сельскохозяйственных земель Украины; обеспечивается преимущественное право арендатора на покупку земельного участка; предусматривается обязанность государственного регистратора вносить информацию о цене (стоимости) вещных прав, в том числе прав пользования, в Реестр прав; обеспечивается право граждан на выкуп земельных участков для ведения селянского (фермерского) хозяйства, принадлежащих им на праве постоянного пользования и праве пожизненного наследуемого владения. Возможно выкупить с рассрочкой платежа до 5 лет по цене, равной нормативной денежной оценке таких земельных участков.

Законопроектом предлагается ввести новый вид санкций - "запрет на приобретение в собственность земельных участков". Такие санкции вводятся решением Президента Украины по представлению Совета национальной безопасности и обороны и утверждаются постановлением Верховной Рады. Под санкции могут подпадать иностранные государства, неопределенный круг лиц определенной деятельности (секторальные санкции) и отдельные юридические и физические лица.

Как писала "Страна", Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину до 1 октября 2019 года подать в Верховную Раду законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения. Парламент должен принять его до 1 декабря.

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