В порту норвежского города Тромсё загорелся российский траулер. Фото
В порту Бревик норвежского города Тромсё загорелся российский траулер "Бухта Наездник". Об этом сообщает издание Maritime Bulletin.
Огонь вспыхнул около 11:00 и по состоянию на 13:00 по местному времени еще не был потушен. На борту российского судна загорелись веревки, масло и пластиковые материалы.
Из 29 членов экипажа, находившихся на корабле, 27 человек были госпитализированы. Врачи осмотрят их на предмет возможного отравления продуктами горения.
Фото: maritimebulletin.net
Траулер пока отбуксировали недалеко от порта.
Корабль "Бухта Наездник" был построен в 1991 году. Он принадлежит Мурманскому траловому флоту России.
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